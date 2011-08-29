Янукович принял участие в церемонии открытия Центра лучевой терапии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в г. Ривне принял участие в церемонии открытия Центра лучевой терапии областного онкологического диспансера.

Как передает корреспондент УНИАН, поздравляя коллектив медицинского заведения с этим событием, глава государства отметил, что ему приятно открыть центр, который построен благодаря партнерству государства и бизнеса.

«Программа, которую выполняет Фонд Рината Ахметова, предусматривает сотрудничество фонда с разными медицинскими заведениями. Она направлена на помощь людям, которые болеют онкозаболеваниями, на своевременное выявление этих заболеваний и возможность эффективно их лечить. Все оборудование, установленное в новом центре, самое современное, мировых образцов. Специалисты, которые будут на нем работать, учились в зарубежных учреждениях. 18 тысяч онкобольных в Ривненской области получать возможность эффективно лечиться», - сказал Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, онкологические болезни – это беда, вызванная Чернобыльской катастрофой, ведь этими болезнями чаще всего болеют жители наиболее пораженных радиацией регионов.

«Мы обязаны эту беду одолеть. Поэтому я хочу поблагодарить и строителей, и местные власти, и, безусловно, Фонд «Развитие Украины» за то, что они по-человечески относятся к тем проблемам, которые существуют в нашей жизни», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в следующем году власть планирует увеличить финансирование медицины не менее чем на 10 млрд. грн.

Также он подчеркнул, что люди ожидают реформ в медицинской сфере.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что состояние украинских больниц «не отвечает современным требованиям». «Мы обязаны сделать все, чтобы здравоохранение в государстве стало приоритетной отраслью, которая бы служила людям, и мы это будем делать», - подчеркнул он.

Президент перерезал символическую ленту перед входом в новый Центр лучевой терапии и осмотрел его помещения, а также новейшее медицинское оборудование.

В церемонии открытия центра также принял участие министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО.

По данным пресс-службы Президента, в Центре лучевой терапии Ривненского областного онкологического диспансера работают 11 лечебных кабинетов, обустроенных самым современным медицинским оборудованием: цифровым линейным ускорителем, компьютерным томографом, оборудованием для дозиметрии, а также иммобилизации и позиционирования пациентов, гамма-терапевтичним аппаратом, аппаратом брахи-терапии. Онкобольных будут обслуживать 22 специалиста, которые обучались и прошли стажировку за рубежом.

В Ривненской области ежегодно 2,5-3 тысячи онкобольных нуждаются в лучевой терапии на линейном ускорителе. До сих пор их направляли в Киев или Донецк. В целом за год в центре будут проходить курс лечения до 7 тысяч пациентов. Здесь смогут лечиться не только жители Ривненской области, но и пациенты из соседних областей.

Как сообщал УНИАН, современное медицинское оборудование общей стоимостью 22,2 млн. грн. для Центра лучевой терапии Ривненского областного онкодиспансера закупил Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».