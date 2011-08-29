Глава Минздрава уверяет, что проблема с вакцинами решена
Тендеров не было более полугода
Министерство здравоохранения уже или закупило, или через несколько дней будет закупать лекарства, проблема по которым стояла последние восемь месяцев.
Об этом сообщил министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО в интервью «Зеркалу недели. Украина».
«На 1 июня из закупленных в 2010 году лекарств на сумму в 1,5 млрд. грн. мы располагали остатками лекарств в регионах на сумму 564 млн. грн. - это третья часть. Но по ряду программ, в том числе по иммунопрофилактике, по гемофилии, у нас были очень малые запасы. Мы изменили график проведения торгов, чтобы в первую очередь закупить препараты с критическими остатками. 10 августа первая партия лекарств для больных гемофилией уже пошла в «Охматдет» и в регионы», - сказал министр.
А.АНИЩЕНКО также заверил, что проблема с другими вакцинами будет решена до сентября.
«Буквально через пару дней мы закупаем вакцину АДС. В сентябре поставки пойдут в большом объеме. В августе мы получим три вакцины. В сентябре - еще три. А в октябре обеспечим полный комплект вакцин», - пообещал он.
Как сообщалось, в Украине до сегодняшнего дня остается напряженной ситуация с закупкой некоторых лекарств из-за того, что при предыдущем министре здравоохранения тендеры не проводились более полугода.