В Крыму из-за шторма погиб ребенок, еще двоих не нашли

В Судакском регионе Крыма в море утонул подросток из Кривого Рога, который купался при шторме силой два балла.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел 27 августа.

«Мальчик пошел купаться в море, на некоторое время взрослые потеряли контроль за ребенком, в это время он утонул», – говорится в пресс-релизе.

Тело подростка вытащили на берег.

МЧС также сообщило, что в субботу пропали россиянин и украинец, которые купались в море во время шторма силой три балла.

Так, 26-летний житель Москвы нырнул под волну в 20-25 метрах от берега в районе пляжа курортного поселка Новый Свет (Судак) и исчез.

Житель Белой Церкви, ориентировочно 24-26 лет, нырнул под волну в 100 метрах от берега в районе пляжа села Прибрежное (Судак), больше его никто не видел.

Спасатели ищут пропавших.