Верховный суд Ливии утвердил смертный приговор 5 медсестрам и врачу

Верховный суд Ливии утвердил смертный приговор пяти болгарским медсестрам и палестинскому врачу по обвинению в заражении более 400 детей ВИЧ, сообщает агентство «Рейтер».

Таким образом, Верховный суд отклонил последнюю возможную апелляцию, поданную адвокатами обвиняемых 17 февраля этого года.

При этом, отмечает РИА «Новости», у них остается шанс на помилование Высшим советом юстиции Ливии - последней судебной инстанции, где еще могут изменить судьбу приговоренных к смерти.

В 1999 году пятерых болгарских медсестер и палестинского врача арестовали в Ливии по обвинению в умышленном заражении ливийских детей ВИЧ. В 2004 году суд первой инстанции приговорил подсудимых к расстрелу. Осужденные подали апелляцию с требованием пересмотра дела. Медики утверждали, что невиновны и что к ним применялись пытки для того, чтобы добиться признания.