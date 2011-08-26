Если Балога занимается лекарствами, то пусть Минздрав продает квас

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева (Партия Регионов) заявила, что поручение премьера Николая Азарова МЧС обеспечить закупку необходимых лекарственных средств непосредственно у производителей недопустимо.

«Это нонсенс просто. Это смешно. Тогда Министерству здравоохранения поручим заниматься газом и квасом! Ну разве так можно, ну при чем тут Министерство по чрезвычайным ситуациям», — возмутилась она.

Т.Бахтеева подчеркнула недопустимость проведения закупок МЧС лекарств, поскольку для этого необходимо знать специфику препаратов, их дозировки.

«Я понимаю, что, возможно, у Азарова какая-то есть своя личная претензия к Анищенко. Можно было отреагировать и отдать это Академии медицинских наук, которая тоже вправе заниматься этими вопросами и тоже имеет бюджет», — отметила она.

Т.Бахтеева отметила, что министерства занимаются различными сферами деятельности и недопустимо их смешивать.

Напомним: 17 августа Азаров поручил МЧС обеспечить закупку необходимых лекарственных средств непосредственно у производителей до 29 августа.