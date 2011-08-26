В Украину пытались незаконно ввезти «Мonovisc»

Таможенники выявили незаконный ввоз в Украину медпрепарата «Мonovisc» на сумму 400 тыс. грн.

Киев. 26 августа. УНИАН. Таможенники выявили незаконный ввоз в Украину медицинского препарата «Мonovisc» на сумму 400 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, в пункт пропуска «Краковец» прибыл автомобиль «Toyota» под управлением гражданина Украины, который возвращался из частной поездки из Польши. Для пересечения границы он избрал полосу упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор». Однако во время визуального осмотра автомобиля работники таможни заподозрили возможность перемещения товаров, которые подлежат таможенному оформлению.

В связи с этим транспортное средство было выведено с полосы упрощенного таможенного контроля в специально отведенное место для проведения детального досмотра. В его салоне на сиденьях был обнаружен в трех картонных коробках медицинский препарат «Мonovisc» (500 штук в пластиковых шприцах по 4 мл каждый).

Разрешительных документов на его перемещение у гражданина не было. На этот товар есть ограничение к перемещению через таможенную границу Украины, он подлежит таможенному оформлению и налогообложению.

По этому факту по признакам статей 339 и 340 Таможенного кодекса Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъят до решения суда.