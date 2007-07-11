В Киеве выделили средства на закупку необходимых мединструментов

Средства в сумме 5 млн. 81 тыс. грн. выделены из бюджета Киева Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения для закупки эндопротезов суставов и комплектов инструментов для эндопротезирования.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 10 июля, текст которого размещен на официальном веб-портале столичной власти.

Решение принято с целью повышения качества предоставления специализированной ортопедо-травматологической помощи населению в части обеспечения больных киевлян эндопротезами коленных и кульшевых суставов.

Финансирование расходов, связанных с закупками суставов и инструментов, будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете города на 2007 год на выполнение городской комплексной программы «Турбота».

Как отмечается в распоряжении, Главное управление здравоохранения должно перечислить отмеченные средства на счет Киевской городской клинической больницы №12, которая будет осуществлять на тендерной основе закупки эндопротезов суставов и комплектов инструментов для эндопротезирования.