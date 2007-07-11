В “Охматдете” откроют детский центр клинической токсикологии

До 1 апреля следующего года должен быть завершен капитальный ремонт корпуса №3 Украинской детской специализированной больницы "Охматдет" на ул. Чорновила, 28/1, под детский центр клинической токсикологии и эферентной терапии.

Об этом идет речь в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 10 июля с.г., текст которого размещен на официальном веб-портале городских властей.

Согласно документу, заказчиком работ определена специализированная больница "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины. В распоряжении также указано, что при этом следует учесть, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт корпуса №3 разработана ООО "Мединжсервис" по заказу "Охматдет" за счет инвестора – ЗАО "Планета-Буд".

"Охматдет" должен: утвердить проектно-сметную документацию к середине 15 августа текущего года; определить генеральную подрядную организацию для выполнения работ к сентябрю.

Финансирование работ будет осуществляться за счет субвенции из государственного бюджета городскому бюджету Киева и в рамках показателей, предусмотренных Программой социально-экономического и культурного развития столицы на 2007 и последующие годы.

Главным распорядителем средств определено Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА.