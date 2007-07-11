Испания предупредила Еврокомиссию об опасности китайской зубной пасты

Испания предупредила Европейскую комиссию об изъятии с рынка двух видов китайской зубной пасты, которые содержат опасные для здоровья человека элементы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, испанская лаборатория обнаружила в пастах “Spearmint” и “Trileaf Spearmint” наличие диэтилена гликоля – субстанции, которая используется в антифризах и в качестве растворителя.

В Еврокомиссии также сообщили, что обнаруженные в Испании опасные для здоровья человека зубные пасты были сразу внесены в европейскую систему быстрого предупреждения об опасной непродовольственной продукции RAPEX.

По данным Еврокомиссии, после внесения этих видов зубных паст в RAPEX 5 июля соответствующие действия были также проведены португальской и итальянской властями. В Италии, в частности, было изъято с торговых сетей свыше 20 тысяч тюбиков зубной пасты.