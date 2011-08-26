Украинский священник и ученый побывал у каннибалов

Днепропетровский священник и ученый вернулся из экспедиции в джунгли к аборигенам Папуа – Новой Гвинеи. Вместе со своими спутниками он сумел отыскать племена папуасов, которые до сих пор живут, как первобытные люди, и даже практикуют каннибализм.

Как рассказал путешественник "Комсомольской правде в Украине", к местожительству древнего племени караваев они добирались джунглями. Священника удивило то, что в джунглях не было абсолютно никакой живности – ни животных, ни птиц, ни даже змей – из-за обильных дождей им попросту негде там жить. Из живых существ там обитают только насекомые и слизни.

В то же время племя караваев, в котором осталось около 700 человек, сумело приспособиться к такому климату, устроив свои жилища на стволах спиленных деревьев на высоте 10-30 метров.

В такие высотные домики можно подняться только по тонкой бамбуковой лестнице. В каждом из них живут одна-две семьи, вместе с жильцами там обитают и домашние животные – свиньи и собаки.

Поскольку охотиться в джунглях не на кого, папуасы питаются в основном бананами, ананасами и добывают крахмал из саговой пальмы, который используют для приготовления еды. Изредка им удается поймать рыбу. А вот мясо животных, в частности, свинину едят несколько раз в год в особо торжественных случаях, рассказал Несправа.

Вероятно, из-за нехватки белковой пищи в племенах папуасов и появился каннибализм. Правда, папуасы наотрез отказались говорить с гостями на эту тему. Зато их детские игрушки, вырезанные из дерева, являются красноречивым свидетельством этого жуткого явления. Одна из них, привезенная отцом Николаем в Украину, изображает маленького ребенка, который аппетитно гложет человеческую ногу.

Подтверждают каннибализм и некоторые виды оружия дикарей – в частности, привезенный батюшкой так называемый "топор для добывания ума", которым удобно вскрывать череп человека.

Насторожило путешественников и то, что в племени караваев нет людей старше 35-40 лет. Когда батюшка попытался расспросить, как они хоронят своих близких, папуасы попросту отказались отвечать. Сказали, что ни в воде, ни в земле, ни где-нибудь наверху тела умерших не погребают, а как это делают – не расскажут.

Учитывая дефицит мясной пищи, свиньи в племени – на вес золота. Их держат в домах вместе с людьми, чтобы не погибли от воды и не унесли воры. Кстати, главные вооруженные конфликты среди папуасов происходят из-за женщин и краж свиней.

"Замуж девушки племени выходят в 13-14 лет. За очень красивую молодую девушку обычно запрашивают пять свиней. Кроме этого жених должен передать ее отцу несколько комплектов луков, копий и ножей. И самое ценное – это ритуальное ожерелье из собачьих зубов, которое бывает до 1,5-2-х метров длиной (в Папуа это считается самой дорогой вещью)", - рассказал отец Николай.

В некоторых племенах папуасы живут семьями, иногда мужчины имеют по несколько жен. Но есть и такие поселения, где люди проживают общиной – мужчины отдельно от женщин и детей. Там нет такого понятия, как семья и супружеские отношения.

В деревнях, которые посетили путешественники, жуткая антисанитария. К примеру, в одной из них дома построены на высоте над водой, а общественный туалет – это своеобразная раковина, установленная прямо возле домов, и абсолютно ничем не отгороженная. При необходимости любой желающий садится на нее и справляет естественные потребности, после чего смывает ковшиком, зачерпывая воду снизу. Все эти нечистоты стекают в воду, которая покрывает почву.

Аналогичные туалеты оборудованы и в домах папуасов – оттуда испражнения напрямую сливаются вниз и плавают в воде прямо под жильем.

Еще одна особенность – все папуасы практически беспрерывно сильно скрежещут зубами. Путешественники предположили, что это происходит, поскольку все они хронически больны сальмонеллезом.

Алкоголь в Папуа официально запрещен правительством, поэтому жители племен даже не знают, что это такое. Но зато с самого детства папуасы жуют наркосодержащие орехи.

"Они очень активно жуют эти орешки... Мужчины, женщины и даже дети целыми днями жуют этот орех, который производит легкое наркотическое действие. Поэтому все они постоянно пребывают в веселом настроении", - рассказал Несправа.

ru.tsn.ua