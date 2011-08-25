Янукович: власть будет уделять большое внимание здравоохранению

Янукович принял участие в открытии реконструированного радиологического корпуса Киевского областного онкодиспансера

Киев. 25 августа. УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в открытии радиологического корпуса Киевского областного онкологического диспансера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, приветствуя коллектив заведения с этим событием, он отметил, что хорошо осознает важность открытия новых современных медицинских заведений в нашей стране. «Для людей – это надежда на то, что можно сделать раннюю диагностику, выявить заболевание и жить – просто жить на этой земле, быть здоровыми и радоваться этому», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, власть и в дальнейшем будет уделять большое внимание вопросам охраны здоровья и реформирования медицинской отрасли. В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в прошлом году бюджетные расходы на развитие этой сферы увеличили на 15% (7,5 млрд. грн.), а в этом году они возросли еще на 10% (8,8 млрд. грн.)

«Мы уже профинансировали более 60% этой суммы. Убежден, мы выполним это задание. На следующий год будем планировать эту сумму значительно больше», – подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ констатировал, что отрасль здравоохранения Украины все еще находится в запущенном состоянии. «А за этим стоят жизни людей, независимо от их профессии и финансового обеспечения», – заметил он.

Президент перерезал символическую ленту перед входом в реконструированный корпус и осмотрел его помещение.

Во время общения с коллективом заведения В.ЯНУКОВИЧ поинтересовался условиями работы медицинского персонала и заверил, что власть продолжит поддерживать новое отделение. «Такие больницы нам нужны», – подчеркнул он.

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заверил Президента, что в новом отделении все жители области, которые нуждаются в соответствующей медицинской помощи, смогут ее получить.

Реконструкция радиологического корпуса Киевского областного онкологического диспансера профинансирована на сумму 34,57 млн. грн. В радиологическом корпусе будут функционировать три отделения: лучевой терапии, радионуклидной диагностики и патогистологическая лаборатория.

На выполнение поручения Президента в государственном бюджете на текущий год предусмотрено 80 млн. грн. для введения радиологического отделения диспансера в эксплуатацию и решения вопроса оснащения его медицинским оборудованием. Фактически профинансировано 60 млн. грн.