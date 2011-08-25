Сегодня откроют радиологический корпус Киевского онкодиспансера

09:53, 25 августа 2011
Страна
0

Янукович примет участие

Сегодня в 10.30 Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия радиологического корпуса Киевского областного онкологического диспансера (ул. Багговутовская, 1).

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Киевской облгосадминистрации по телефону: 286-80-23.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter