Сегодня откроют радиологический корпус Киевского онкодиспансера

Янукович примет участие

Сегодня в 10.30 Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия радиологического корпуса Киевского областного онкологического диспансера (ул. Багговутовская, 1). Об этом сообщает пресс-служба Президента. Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Киевской облгосадминистрации по телефону: 286-80-23.

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