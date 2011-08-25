Сегодня откроют радиологический корпус Киевского онкодиспансера
09:53, 25 августа 2011Страна
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Янукович примет участие
Сегодня в 10.30 Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия радиологического корпуса Киевского областного онкологического диспансера (ул. Багговутовская, 1).
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Киевской облгосадминистрации по телефону: 286-80-23.
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