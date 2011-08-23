Чиновники Минздрава нанесли Украине убытков на 143 тысячи евро

В Киеве правоохранители разоблачили чиновников Министерства здравоохранения Украины, из-за служебной халатности которых государство понесло убытки на сумму 143 тысячи евро.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эти чиновники не проверили наличие установленного пакета документов и без подтверждения заграничной клиники направили на лечение в Венгрию несовершеннолетнюю больную с врожденной апластической анемией, при этом перечислили 143 тысячи евро из бюджета на расчетный счет частной фирмы, которая непосредственно лечением не занималась.

В результате этого средства на лечение пациентки в лечебное заведение не поступили и больная вскоре умерла.

Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.