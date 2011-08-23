Более 10 тыс многодетным матерям присвоено звание «Мать-героиня»
11:54, 23 августа 2011Страна
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Сообщили в пресс-службе Президента
Накануне 20-й годовщины независимости Украины глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» более чем 10 тысячам многодетным матерям.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
В целом, отмечается в сообщении, с начала 2001 года почетное звание «Мать-героиня» присвоено более чем 23 тысячам женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.
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