Европарламент принял программу здравоохранения на 2008-2013 гг.

Европейской парламент принял предложенную Советом ЕС программу здравоохранения на 2008-2013 гг..

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект доклада Антониоса ТРАКАТЕЛЛИСА (группа народных партий, Греция), содержащий согласованную с Советом ЕС позицию, был принят большинством голосов на сессии Европарламента в Страсбурге.

Согласно документу, на протяжении 2008-2013 года на здравоохранение планируется потратить из бюджета ЕС 365,6 млн. евро.

Эти деньги будут тратиться на такие направления, как борьба с эпидемиями, улучшение обмена данными между медицинскими учреждениями относительно лучшей практики лечения тех или других заболеваний, содействия развитию здорового образа жизни, внедрения общих европейских правил в области здравоохранения.