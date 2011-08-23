Виннитчина: на каждого жителя - по 24 кг вредных веществ

В Винницкой области на каждого жителя приходится по 24 кг выбросов вредных веществ от стационарных источников загрязнение (январь-июнь 2011 года).

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

В целом за полгода в окружающую среду области от стационарных источников загрязнения попало около 40 тыс. тонн загрязняющих веществ, что почти на 315 тонн, или на 0,8%, больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Значительный удельный вес – 69,5% (28 тыс. тонн) выбросов загрязняющих веществ приходится на город Ладыжин. Кроме того, высокий процент в распределении выбросов к общему объему приходится на города Винница (4,9%) и Козятин (2,3%), а также на Барский (2,9%), Ильинецкий (1,9%), Гайсинский и Томашпольский (по 1,8%) районы.

Количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в расчете на квадратный километр территории по области на протяжении января-июня 2011 года составило 1517 кг. Самая высокая плотность выбросов загрязняющих веществ в расчете на квадратный километр приходится на город Ладыжин – 314 тонн, а также на города Козятин – 78 тонн, Жмеринка – 40 тонн и Винница – 29 тонн.

Основными загрязнителями воздуха в области остаются предприятия энергетической промышленности, распределения и поставки газа, перерабатывающей промышленности и транспорта.