В каждом районе Киева при больницах откроют отделения хосписа

В каждом районе Киева на базе действующих больниц будут открыты отделения хосписа.

Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

«Мэр Киева сказал о необходимости создания хосписов в каждом районе Киева для того, чтобы люди, которые не могут за собой ухаживать уже, и которые неизлечимо больны, чтоб был достойный уход за ними. Но строительство хосписов в каждом районе – это большие деньги и длительное время. Поэтому мы сейчас приняли решение и Главное управление здравоохранения занимается разработкой, чтоб в каждом районе Киева на базе существующих больниц были созданы отделения примерно на 25 койкомест для оказания таких хосписных услуг бесплатно», - сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее информации, ГУ здравоохранения должно предоставить свои предложения по этому вопросу депутатскому корпусу уже через месяц.

Как сообщал УНИАН, хоспис (специализированное медицинское учреждение для ухода за неизлечимо больными и умирающими людьми) на 30 мест при Киевской городской онкологической больнице по улице Верховинной, 69, планировалось открыть в сентябре этого года. Общая стоимость строительства этого отделения - около 13 млн. грн.

В Киеве на сегодняшний день, кроме городской онкологической больницы, где хоспис сейчас расположен на одном из этажей, действует также общегородской Хоспис при больнице №10, и еще один планировалось прошлой властью построить на Печерске.