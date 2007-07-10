Группа исследователей из госпиталя Карлоса Айи в городе Малага (юг Испании) провела исследование, в результате которого оказалось, что популярное во всем мире караоке полезно для пациентов с психическими отклонениями.

Во время эксперимента сотрудники отделения для тяжелобольных проводили раз в неделю для них программу караоке. И заметили, что к новому развлечению довольно быстро пристрастились все 42 пациента, которые пребывают под наблюдением. Из них 60% стали посещать клуб караоке на постоянной основе, а более 81% заявили, что им очень нравится такое времяпровождение.

Оказалось также, что попытки пациентов исполнить известную песню в одиночку, а потом при поддержке всего зала, помогают обрести уверенность в себе, справиться с приступами губительного для таких людей душевного волнения и меньше выкуривать сигарет.

Исследователи сделали выводы, что даже попытки подпевать из зала стимулируют развитие когнитивных способностей человека, что позволяет лицам с психическими отклонениями лучше запоминать, слушать и концентрировать внимание. Под воздействием караоке пациенты отвлекаются, расслабляются, реже испытывают приступы острой тревоги и лучше спят.

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