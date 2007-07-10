В Киеве планируют открыть Центр раннего выявления онкологических заболеваний

Власти Киева обещают до апреля 2008 года открыть Центр раннего выявления онкологических заболеваний.

Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее информации, это строительство уже началось, и город получил на эти цели субвенцию из госбюджета на 2007 г. в размере 228 млн. грн.

«Полностью подготовлен проект. На эту сессию Киевсовета выносятся какие-то определенные вопросы по строительству этого центра и до апреля 2008 будет открыт центр ПЭТ-технологий», – сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, ранее Центр раннего выявления онкологических заболеваний планировалось построить в Киеве за четыре года. Позднее работа была активизирована. За опытом проектирования таких заведений киевские специалисты ездили за рубеж. Планируется, что в Центр раннего выявления онкологических заболеваний будут приезжать пациенты из всего СНГ, поскольку на постсоветском пространстве он будет единственным.

Справка УНИАН. 15 мая с.г. подписано распоряжение КГГА “ О создании рабочей группы по строительству Центра с применением ПЭТ – технологии для раннего выявления онкологических заболеваний”. В соответствии с документом утвержден состав рабочей группы, которую возглавила заместитель председателя Киевской горгосадминистрации И.КИЛЬЧИЦКАЯ.