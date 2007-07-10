1 сентября в Киеве откроют Центр сердца

Центр сердца в Киеве будет открыт 1 сентября этого года.

Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

«Центр сердца начнет уже функционировать и принимать пациентов с 1 сентября. Уже утвержден устав этого центра. Закуплено все оборудование», - рассказала она.

Задержку с его вводом в эксплуатацию И.КИЛЬЧИЦКАЯ объяснила тем, что уже во время его строительства выснилось, что изначально запланированный бюджет центра должен быть увеличен почти в 2 раза, соответстенно возникли сложности с его финансированием.

«Но деньги были выделены. Уже в 2007 г 240 млн. было дополнительно выделено. И этот центр уже фактически введен в эксплуатацию», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, решение о строительстве городского Центра сердца было принято в 2004 г. с целью ликвидации очередей на проведение операций на сердце. Строительство Центра на улице Братиславской, 5-а, началось летом прошлого года.

Полная стоимость строительства составляет 404 млн. грн. Финансирование осуществлялось за счет заимствований Киева в городской бюджет.