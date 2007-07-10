До конца года в Грузии из продажи будут изъяты анальгин и баралгин

К концу 2007 года в Грузии из продажи изымут все медицинские препараты, в том числе анальгин и баралгин, которые содержат метамизол. Об этом сообщила заместитель начальника агентства лекарств Эльза Гулиашвили.

"1 января 2008 года в Грузии из продажи будут изъяты анальгин, баралгин и другие лекарства, в состав которых входит метамизол", - заявила она, аргументировав подобное решение рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

"К тому же исследования, проведенные в Грузии, показали, что препараты, содержащие вещество метамизол, отрицательно влияют на здоровье человека", - заявила Эльза Гулиашвили.

РИА Новости