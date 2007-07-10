До конца года в Грузии из продажи будут изъяты анальгин и баралгин
14:44, 10 июля 2007Страна
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Препарат отрицательно влияет на здоровье
К концу 2007 года в Грузии из продажи изымут все медицинские препараты, в том числе анальгин и баралгин, которые содержат метамизол. Об этом сообщила заместитель начальника агентства лекарств Эльза Гулиашвили.
"1 января 2008 года в Грузии из продажи будут изъяты анальгин, баралгин и другие лекарства, в состав которых входит метамизол", - заявила она, аргументировав подобное решение рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
"К тому же исследования, проведенные в Грузии, показали, что препараты, содержащие вещество метамизол, отрицательно влияют на здоровье человека", - заявила Эльза Гулиашвили.
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