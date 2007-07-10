В Одесской области потратят на борьбу с туберкулезом более 100 тыс. грн.

Только в этом году в Болградском районе Одесщины потратят на борьбу с туберкулезом более 100 тысяч гривен. А всего районная программа противодействия заболеванию этой опасной инфекцией, рассчитанная до 2011 года, потребует 821,7 тысяч гривен как средств местных бюджетов, так и полученных из других источников.

Предполагается укрепить материально-техническую базу тубкабинета и противотуберкулезного стационара ЦРБ, оснастив их лечебно-диагностической аппаратурой, санитарным транспортом, твердым и мягким инвентарем. Деньги пойдут на питание и медикаменты для больных, приобретение рентген- и ФГ-пленки, шприцов для тудеркулинодиагностики, бинокулярного микроскопа, дезинфицирующих средств, кварцевых ламп, холодильника, на ремонта госпитальных помещений... Будет проводиться профилактическое флюорографическое обследование населения в раз в два года, обязательная туберкулинодиагностика детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет, прививки вакциной БЦЖ всех новорожденных, не имеющих противопоказаний, и ревакцинация туберкулинонегативных в возрасте от 7 до 14 лет, диспансеризация и лечение больных туберкулезом. Предусмотрены меры санитарной и социальной профилактики туберкулеза.

Предполагается, что в результате этих мероприятий уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза будет ежегодно снижаться в районе минимум на 1%. Сейчас только за прошлый год заболеваемость туберкулезом выросла в Болградском районе на 25%, составив 86 человек на 100 тысяч населения (эпидемический порог - 50 заболевших). Регистрируется рост заболеваемости детей и подростков. Если в 2004 и 2005 годах среди них регистрировалось по одному случаю заболевания туберкулезом, то в 2006-ом заболело двое детей и трое подростков. Туберкулез вообще "помолодел". В прошлом году доля людей до 30 лет, заболевших активным туберкулезом, превысила 40%. Только за прошлый год смертность от инфекции выросла на 31%.

В Болграде ожидают, что реализация районной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2007-2011 годы поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу путем совершенствования предупреждения, диагностики и лечения опасной инфекции.

УКРИНФОРМ