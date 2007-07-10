К 2020 году ежегодно 200 тыс. украинцев будут заболевать раком

Национальный Канцер-регистр Украины прогнозирует увеличение числа людей, заболевших раком, на треть к 2020 году, т.е. ежегодно будет заболевать раком около 200 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Канцер-регистра.

Канцер-регистр создан на базе Института онкологии и располагает официальными сведениями о каждом зарегистрированном в Украине случае онкологического заболевания и его лечении.

К примеру, по данным центра на 2006 год, около 40% больных раком украинцев умирают в течение года после установления диагноза, а это на 10-15% выше, чем в европейских странах. При этом, специалисты отмечают, что на сегодня рак уже не является неизлечимой болезнью и при выявлении заболевания на ранней стадии развития возможно полное выздоровление.

Также в сообщении говорится, что в наше время уже существуют такие исследования, которые показывают, что одной из основных причин перерождения здоровой клетки в раковую могут быть вирусы. Известно также, что клетка с измененным ДНК может не давать о себе знать долгое время.

"В среднем рост заболеваемости злокачественными новообразованиями начинается после 40 лет, поэтому можно с уверенностью говорить о начале опухолевого роста в 20-25-летнем возрасте. Поэтому на протяжении 20-ти лет человек может и не догадываться о назревающей опасности", - сказано в сообщении.

По оценкам специалистов, большинство летальных исходов раковых заболеваний в Украине происходят по причине поздней диагностики, а также неправильного лечения.

По данным Министерства здравоохранения, за последние 20 лет уровень онкозаболеваний среди мужчин вырос на 47%, а среди женщин - на 35%. Ежегодно в Украине фиксируется более 150 тыс. новых случаев заболевания, более 90 тыс. украинцев ежегодно умирают от этой болезни.

Напомним, что в марте Украина присоединилась к Хартии борьбы против рака, подписанной в Париже в 2000 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 2020 года ожидается ежегодное заболевание раком более 20 миллионов людей в мире.

Українські новини