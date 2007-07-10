Клинику во Львове создадут по австрийскому проекту

Начальник Львовского городского управления здравоохранения Владимир Зуб в конце недели едет в командировку в Австрию. Там он хочет ознакомиться с проектами современных роддомов. Новую клинику для рожениц планируют свести до 2012 года вблизи больницы скорой помощи на ул. Миколайчука. По программе здравоохранения детей и матерей с 2008-го на строительство госпиталя готовы потратить 60 млн. грн.

"Во Львове всего два городских роддома, не хватает индивидуальных и семейных родильных залов, — рассказывает Владимир Зуб. — Первому роддому на улице Мечникова уже свыше 50 лет, его вообще строили для партийных руководителей. А клинике на улице Раппопорта в этом году исполняется 104 года".

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