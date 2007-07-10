Аллергию будут лечить наночастицами

Американские исследователи готовы использовать нанотехнологии в борьбе с аллергией. По их данным, наночастицы из атомов углерода способны значительно снизить активность клеток, запускающих аллергическую реакцию.

Иммунологи из Университета Вирджинии в Ричмонде попытались использовать в медицинских целях фуллерен-60. Это соединение, молекулы которого состоят из 60 атомов углерода, образующих трехмерную структуру, напоминающую по форме футбольный мяч. Фуллерены применяются в производстве сверхлегких и сверхпрочных материалов с необычными химическими и оптическими свойствами.

Поскольку фуллерен-60 плохо растворим в воде, его молекулы модифицировали с помощью дополнительных химических групп, формула которых пока сохраняется в тайне.

Исследователи экспериментировали с колониями так называемых тучных клеток человека и мышей. Эти клетки в больших количествах содержатся в лимфатических узлах, селезенке и костном мозге. При контакте с аллергенами они начинают активно вырабатывать гистамин – биологически активное вещество, участвующее в запуске аллергической реакции.

Как показали эксперименты, добавление модифицированного фуллерена-60 сокращало продукцию гистамина в колонии клеток приблизительно в 50 раз. Аллергическая чувствительность также значительно сокращалась у подопытных мышей, получавших инъекции этого соединения. При этом, вопреки опасениям исследователей, не было выявлено каких-либо признаков токсичности использовавшегося в эксперименте наноматериала.

Механизм антиаллергического действия наночастиц до конца не ясен. По словам ведущего автора исследования профессора Криса Кипли (Chris Kepley), молекулы фуллерена-60 обладают высоким сродством к электронам, а значит, должны активно связывать свободные радикалы, высокие уровни которых провоцируют развитие аллергического ответа.

Как бы то ни было, Кипли уверен, что полученные его группой результаты можно использовать в борьбе с аллергией, а также, возможно, и с целым рядом воспалительных и аутоиммунных заболеваний. В настоящее время ученые занимаются поиском источников финансирования для первых клинических испытаний новой методики лечения.

Lenta.ru