Азаров хочет увольнения главы Минздрава

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает увольнения министра здравоохранения Александра АНИЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сообщил сегодня на брифинге.

«Претензии к А.АНИЩЕНКО большие есть. Вопрос увольнения будем решать в ближайшие несколько недель, скажем так», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в данном случае главным является не вопрос увольнения А.АНИЩЕНКО, а решение проблемы обеспечения лекарствами людей.

«И те решения, которые правительство приняло, я думаю, позволят буквально в ближайшие дни эти проблемы решить. А для А.АНИЩЕНКО все сейчас зависит от него самого. Если он начнет работать, так как это должен делать министр, значит, будет работать, не начнет – значит, будем искать другого министра», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 17 августа на заседании правительства Н.АЗАРОВ заявил о неудовлетворительной работе Министерства здравоохранения по закупке лекарств.

«Состояние дел с обеспечением лекарствами у нас не просто плохое, а неприемлемое... Этому нет оправдания. Никакие ссылки на процедуры, на объективные сложности не принимаются. Восемь месяцев больные люди без лекарств. Министерство здравоохранения не справилось со своими обязанностями. Выход из безответственной ситуации не предложен. Вместо этого создали в стране практически чрезвычайную ситуацию», - заявил Н.АЗАРОВ.

В связи с этим он отметил, что дал поручение министру по чрезвычайным ситуациям Виктору БАЛОГЕ связаться с производителями лекарств, и на протяжении двух недель решить эту проблему.