Минздрав заключил лишь 16% договоров на поставки медикаментов

Министерство здравоохранения Украины заключило лишь 16% договоров от запланированного их количества на поставки медикаментов, которые закупаются за средства государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО.

«На сегодняшний день Кабинет министров, в соответствии с законом о государственном бюджете, выделил более 1 млрд. 900 млн. грн., на которые непосредственно будут закупаться разные расходные материалы и медикаменты», - сообщила Р.МОИСЕЕНКО.

По ее словам, Министерство здравоохранения заключило 16% соответствующих договоров, партии некоторых лекарств уже поступили в регионы.

«Министерство здравоохранения фактически ни одного года не имело возможности закупить на 100% потребностей любых медикаментов» - подчеркнула Р.МОИСЕЕНКО, отметив, что Минздрав закупает от 8 до 70-80% необходимых медикаментов, в частности от туберкулеза.

Р.МОИСЕЕНКО также заметила, что на сегодняшний день местные органы власти, в частности, Киев и Одесса, выделяют по 5 млн. грн. на закупку лекарств от гемофилии.

Кроме того, заместитель министра сообщила, что было принято решение выделить 60 млн. грн. из резервного фонда и поручить Министерству чрезвычайных ситуаций при необходимости напрямую закупить лекарства непосредственно у производителя за границей. «Это разрешается исключительно в случае чрезвычайной ситуации», - отметила Р.МОИСЕЕНКО.

Она также отметила, что это никоим образом не влияет на структуру и систему проведения торгов Минздравом.