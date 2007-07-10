В Швейцарии появилась вакцина против рака мозга
09:03, 10 июля 2007Страна
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Вакцина специально разработанная
Американская биотехнологическая компания Northwest Biotherapeutics получила разрешение на использование в Швейцарии первой в мире вакцины против рака мозга.
Швейцарский институт здравоохранения дал разрешение на применение американского препарата DCVax-Brain в нескольких медицинских центрах
Вакцина DCVax-Brain, специально разработанная для профилактики рака мозга, поступит в продажу до конца сентября, сказано в заявлении компании.
Результаты проведенных Northwest Biotherapeutics тестов и исследований показали, что вакцина позволяет уменьшить риск возникновения рецидива болезни в первые три года после лечения, а также увеличить продолжительность жизни пациентов в среднем на 1-3 года.
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