Премьер-министр ознакомится с заведениями семейной медицины

Завтра, 19 августа, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ознакомится с развитием заведений семейной медицины и парковой инфраструктурой г. Киева.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, отъезд журналистов от Дома правительства состоится в 07.40.

Журналисты, которые прибывают самостоятельно, приглашаются на 08.30 к детской поликлинике по адресу: ул. Урловская, 13.

Вход представителей СМИ - только за паспортами

Для журналистов обязательным является наличие редакционного бейджа.

Аккредитация проводится до 17.30 18 августа по телефонам: 256-78-89, 256-67-11, 256-72-92, и по электронному адресу accreditgovua@ukr.net.