30 млн - на производство лекарств для больных гемофилией

Кабинет министров Украины обещает выделить до 30 млн. грн. на производство высокоочищенных белков для больных гемофилией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время посещения научной выставки в Киеве.

В частности, во время осмотра Н.АЗАРОВЫМ стенда института-разработчика белков, учение отметили, что для налаживания производства отечественных препаратов для лечения больных гемофилией необходима финансовая поддержка государства.

«Я вам деньги на это дам, если это будет порядка 30 млн. грн. И мы сможем на всю жизнь закрыть себя от импорта (препарат для лечения гемофилии – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом один из разработчиков этого препарата академик Национальной академии наук Украины Сергей КОМИСАРЕНКО в интервью журналистам отметил: «Премьер пообещал выделить деньги на технологию получения высокоочищенных белков системы свертывания крови для больных гемофилией A и B. Это восьмой и девятый фактор». Ученый подчеркнул, что в настоящее время в Украине выпускаются такие белки, но они мало очищены и потому малоэффективны.

Как сообщал УНИАН. На сегодняшний день Украина занимает предпоследнее место в Европе по уровню обеспечением больных гемофилией препаратами факторов свертывания крови.

Сейчас в Украине насчитывается 2672 больных гемофилией.