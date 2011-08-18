Азаров проверил сердце на украинском карманном электрокардиографе

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ проверил состояние своей сердечно-сосудистой системы на изобретенном украинцем карманном электрокардиографе.

Как передает корреспондент УНИАН, проверку состояния здоровья премьер-министра провели на приборе по оперативной оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы человека с пальцевыми электродами во время посещения научной выставки в Киеве.

В частности, как сообщил изобретатель прибора Леонид ФАЙНЗИЛЬБЕРГ, электрокардиограф позволяет проводить исследования состояния сердечно-сосудистой системы человека в любом месте.

«Все в норме (у Н.АЗАРОВА – УНИАН), но есть признаки утомления. Частота пульса в норме, и это очень хороший результат для его возраста и ритма жизни», - сказал Л.ФАЙНЗИЛЬБЕРГ.

Кроме того, во время посещения выставки ученые пообещали Н.АЗАРОВУ установить на его компьютер разработанную ими программу наблюдения за изменениями погоды, которая позволяет в он-лайн режиме проводить мониторинг изменений в атмосфере и самостоятельно определять прогноз погоды.