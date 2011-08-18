Отменен запрет на ввоз в страну свиней из Азербайджана

12:28, 18 августа 2011
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Сообщают в Госветфитослужбе

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины отменила запрет на ввоз свиней из Республики Азербайджан, введенный в январе 2008 года в связи со вспышкой заболевания африканской чумой свиней.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госветфитослужбой.

Отмечается, что по сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Азербайджана АЧС не регистрируется с марта 2008 года.
 

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