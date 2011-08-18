Высокопоставленные чиновники Минздрава взяты под стражу

Главным следственным управлением МВД Украины завершено досудебное следствие по уголовному делу в отношении высокопоставленных должностных лиц Министерства здравоохранения Украины и руководителей коммерческих структур.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, установлено, что чиновники путем завышения стоимости вакцины «Пентаксим» более чем в два раза завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах на сумму свыше 63,5 млн. грн.

Обвиняемым, кроме разворовывания, также инкриминируется злоупотребление служебным положением, контрабанда, легализация денежных средств, полученных преступным путем, и служебный подлог.

В отношении трех обвиняемых применена мера пресечения - взятие под стражу.

В ходе досудебного следствия обеспечено возмещение ущерба на сумму свыше 44 млн. грн.

Обвиняемые начали знакомиться с материалами уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, по данным Генеральной прокуратуры, в 2009 году руководством Министерства здравоохранения и государственного предприятия "Укрвакцина" была осуществлена закупка у коммерческой структуры вакцины «Пентаксим» по значительно завышенной цене.

«Для проведения такой сделки и растаможивания вакцины был представлен фиктивный контракт с офшорной компанией и инвойси, составленные от имени этой компании, которая не является ни производителем, ни поставщиком вакцины. В результате этих действий бюджет потерял свыше 60 млн. грн. Явная незаконность этой сделки подтверждена и окружным судом штата Орегон (США), который по иску государственного предприятия "Укрвакцина" постановил взыскать в пользу Украины около 60 млн. дол. США», - заявляли в Генпрокуратуре.