В Украине будут регистрировать бездомных

Кабинет министров утвердил порядок регистрации местожительства или пребывания бездомных лиц.

Соответствующее постановление одобрено на сегодняшнем заседании правительства, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Сообщается, что Министерство внутренних дел разработало Порядок регистрации местожительства или пребывания бездомных лиц, а также проект постановления о его утверждении.

Данный порядок предусматривает, что регистрация местожительства или пребывания бездомного лица осуществляется путем внесения в паспортный документ, который подтверждает законность проживания на территории Украины, сведений о местожительстве или пребывании бездомного человека с указанием местонахождения центра учета бездомных граждан, где он зарегистрирован, или заведения для бездомных лиц, где ей предоставляется временное жилье.

Для регистрации бездомное лицо подает: заявление о регистрации, копию удостоверения о взятии на соответствующий учет, паспорт, или документ, который подтверждает законность проживания в стране, квитанцию об уплате госпошлины или документ об освобождении от уплаты.

Порядок не предусматривает оформления снятия с места пребывания бездомного лица.

