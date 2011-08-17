Украинских школьников проверят относительно наркотиков

Министерство здравоохранения, не планируя вводить по примеру россиян обязательный осмотр у нарколога детей старшего возраста, намерено провести в трех пилотных регионах - Киеве, Днепропетровске и Житомирской области - скрининг относительно употребления школьниками наркотиков.

Об этом в среду сообщила заместитель директора департамента охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Алена Терещенко.

"Совместно с Минобразования и Детским фондом ООН ЮНИСЕФ Министерство здравоохранения вводит в пилотных регионах скрининговый опрос учителей, родителей и детей общеобразовательных учебных заведений", - сказала она, сообщает корреспондент агентства.

А.Терещенко рассказала, что учителям, школьникам и их родителям предложат заполнить специальные анкеты, которые будут отличаться между собой, но будут направлены на выяснение по косвенным признакам вопроса, употребляет ли ребенок наркотические или другие токсические вещества. При совпадении ответов, которые будут свидетельствовать о вероятности этого, родителям предложат осмотр ребенка у нарколога.

В пилотных регионах также будут распространены наборы учебных пособий для учителей и учащихся по профилактике наркомании и употребления других токсических веществ, сообщила представитель Минздрава.

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