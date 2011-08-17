Стопы расскажут о здоровье

Искривление пальцев стоп, их деформация и бурсит – все эти проблемы не только причиняют боль и страдания. Они могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, поэтому нуждаются в особом внимании...

Американские ортопеды предупреждают, что деформация пальцев ног должна лечиться на ранних стадиях хирургом-ортопедом во избежание более серьезных осложнений.

«Боли в пальцах ног оказывают серьезное воздействие на качество жизни. Когда человеку больно ходить, он начитает отказываться от занятий, которые ему раньше приносили удовольствие. Если не справиться с этим вовремя, могут возникнуть дополнительные проблемы, такие как кожные инфекции, дальнейшая деформация и мышечные боли», - отмечают эксперты.

Очень часто деформация пальцев стопы вызвана неудобной обувью. Кроме этого причинами деформации могут быть травмы, воспалительный артрит, нейромышечные и метаболические заболевания, такие как рассеянный склероз или ревматоидный атртит, а также генетическая предрасположенность. Хотя диабет и не вызывают деформацию пальцев стопы, он может лишить их чувствительности, в результате чего человек, даже не замечая этого, получает болезненную травму.

В некоторых ситуациях справиться с проблемой деформации пальцев можно с помощью специальных стелек и подкладок для обуви, облегчающих давление на суставы пальцев, а также при помощи обматывания стоп лентами с целью придать пальцам правильное положение. Пациентам с более тяжелыми деформациями предлагают хирургические операции. «Самое важное, это чтобы люди были внимательны к обуви, которую носят. Удобная, хорошо подобранная обувь, которая не давит и не сжимает стопу, может предотвратить многие повреждения», - советуют эксперты.

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