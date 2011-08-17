В Николаеве подпишут меморандум в рамках программы "Остановим туберкулез"

19-го августа, в 11:00, в конференц-зале Николаевской областной администрации (ул. Адмиральская, 22, 4-й эт.) состоится подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Николаевским областным советом, Николаевской областной государственной администрацией и фондом Рината Ахметова «Развитие Украины». Меморандум подписывается в рамках реализации программы фонда «Остановим туберкулез в Украине», которая осуществляется при поддержке Глобального фонда для борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии.

Участники мероприятия:

- Заболотный Анатолий Александрович, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»;

-Дятлов Игорь Сергеевич, глава Николаевского областного совета;

- Круглов Николай Петрович, глава Николаевской областной государственной администрации.

Основными направлениями и задачами по сотрудничеству станут:

• эффективно работающая Национальная и региональная программы по борьбе с эпидемией туберкулеза;

• эффективная лабораторная диагностика туберкулеза; ведение случаев туберкулеза соответственно международным стандартам Всемирной организации здравоохранения;

• улучшение кадрового потенциала фтизиатрической службы;

• эффективно работающая система мониторинга и оценки в сфере туберкулеза;

• эффективная система выявления и лечения ко-инфекции ТБ/ВИЧ;

• развитие потенциала государственной системы для эффективной борьбы с туберкулезом.



Приглашаем СМИ на церемонию подписания меморандума и последующую пресс-конференцию.

Аккредитация открыта до 18:00, 18-го августа 2011 года, по тел.: +38 044 502 52 12.

Дата и время: 11:00-12:00, 19 августа 2011 года

Место: ул. Адмиральская, 22, 4-й эт.