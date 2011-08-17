В Донецкой области - новые случаи заболевания холерой

В Донецкой области зарегистрированы два новых случая заболевания холерой.

Об этом сообщается на сайте Донецкой областной санитарно-эпидемиологической службы.

В частности, по состоянию на 17 августа заболевание холерой подтверждено у 60-летнего пенсионера, который принимал в пищу рыбу, выловленную в р. Кальмиус, приготовленную без соблюдения гигиенических правил; и у 65-летней пенсионерки, которая купалась в Азовском море возле гостиницы "Турист".

Они получают лечение в холерном госпитале в г. Мариуполь.

Всего в Донецкой области зарегистрировано 32 случая заболевания холерой и 23 случая вибрионосительства. Случаи зарегистрированы в 2-х регионах области, в г. Мариуполь (31 случай заболевания и 22 – вибрионосительства) и Волновахском районе (1 случай заболевания и 1 – вибрионосительства).

Вместе с тем в Мариуполе завершили лечение и выписаны из холерного госпиталя после выздоровления 27 больных и 18 виибрионосителей. На сегодняшний день в Мариуполе находятся на лечении 4 больных и 4 вибрионосителя, состояние их здоровья удовлетворительное. В Волновахском районе на лечении находится 1 вибрионоситель.

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очагов холеры в Мариуполе и Волновахском районе продолжается.