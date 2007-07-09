Начнет работу Всеукраинский семинар «Инновационные методы реабилитации женщин, больных раком молочной железы»

14-00 - Официальное открытие трехдневного Всеукраинского семинара: «Инновационные методы реабилитации женщин, больных раком молочной железы», организованного Всеукраинским союзом общественных организаций «Конфедерация общественных организаций инвалидов Украины» при поддержке Министерства труда и социальной политики Украины (Пуща-Водица, ул. Юнкерова, 38, санаторий «славутич», (остановка – 7-я линия). Телефоны: 425-81-91, 8 (095) 466-68-30, 425-81-91, 8 (067) 260-29-57, 8 (066) 734-46-25.

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