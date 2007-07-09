В УНИАН состоится пресс-конференция ”Мужчины – партнеры по всем вопросам, касающимся здоровья”

Пресс-конференция на тему: ”Мужчины – партнеры по всем вопросам, касающимся здоровья”, посвященная Всемирному дню народонаселения. Будет освещаться ситуация с привлечением мужчин к партнерству с женщинами в сфере защиты прав женщин, в т.ч. репродуктивных, борьбы с гендерным неравенством, здравоохранения, в т.ч. полового и репродуктивного и общего планирования семьи. Участники: заместитель директора Фонда Народонаселения ООН по Украине, д.м.н., профессор, заслуженный врач Украины Борис Ворнык, заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины, д.э.н., профессор, член-корреспондент НАН Украины Елла Либанова; заместитель председателя Государственного комитета статистики Украины, заслуженный экономист Украины Наталия Власенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 536-08-24; ukr@unfpa.org. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

Дата проведения: 12:30 11.07.2007