Завтра по всей Украине пройдут дожди

17 августа в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидаются кратковременные дожди, грозы (в западных областях небольшой дождь); в южной части, центральных и северных областях местами сильные дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в западной части будет преобладать северо-западный, на остальной территории юго-восточный, 5-10 м/с, на Левобережье и юге страны местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 22-27°, в южной части и восточных областях к 31°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°.

В Киеве и области пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 14-19°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 17-19°, днем около 25°.

16 августа температура воды в Черном и Азовском морях 22-26°, в районе Одессы 20°, в Днепре возле Киева 22°.