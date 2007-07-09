В Ровенском диагностическом центре открыли ДНК-лабораторию

В Ровенском областном клиническом лечебно-диагностическом центре им. Виктора Полищука отныне работает лаборатория ДНК-диагностики.

Это одна из десяти лабораторий такого высокого уровня в Украине.

«Раньше для ДНК-диагностики нужно было ехать в Киев или Львов, — отметил заведующий централизованным отделением автоматизированной лабораторной диагностики диагностического центра Александр Кректун. — Отныне это можно сделать и в Ровно. К тому же, намного дешевле. Ведь мы единственное государственное учреждение, которое имеет такое оборудование».

По словам господина Кректуна, с помощью ДНК-диагностики можно диагностировать инфекционные, онкологические и генетические заболевания, идентифицировать личность, подобрать донора и реципиента при пересадке органов и тканей, а также диагностировать генетически модифицированные продукты.

Правда, делать тест на определение отцовства Ровенский диагностический центр не имеет прав.

ХайВей