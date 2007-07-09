В ЮАР родилась девочка с четырьмя ногами

В городе Полоквейн на северо-востоке ЮАР родилась девочка с четырьмя ногами. Об этом сообщило агентство France Press.

Девочка, чье имя не называется, родилась 6 июля и врачи сразу же решили сделать ей операцию по удалению двух конечностей. Они надеются, что она после нее полностью восстановится и сможет жить нормальной жизнью.

"Наши специалисты осмотрели ее и верят, что она выживет. Ребенок реагирует на все очень хорошо", - сказал чиновник из местного департамента Министерства здравоохранения Фути Селоба.

Lenta.ru,РОСБАЛТ