Перекрыт контрабандный канал поставок наркотиков в Украину

Сотрудники СБУ совместно с Государственной пограничной службой и Киевской областной таможней перекрыли канал контрабандного ввоза в Украину особо опасных наркотических средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, поставки трамадола и экстракта опия пытался наладить 32-летний гражданин одной из стран Центральной Азии.

Бывший студент одного из столичных государственных вузов, а в настоящее время безработный, проживающий в Киеве, прибыл из-за границы в международный аэропорт «Борисполь» с контрабандным товаром в чемодане. Иностранец спрятал трамадол в контейнерах из-под стероидных препаратов и биологически-активных добавок, а спрессованный в тубы экстракт опия завернул в полиэтиленовые пакеты и спрятал под обшивкой чемодана.

Во время прохождения таможенного контроля у злоумышленника выявили и изъяли более 6 тысяч капсул трамадола и более 270 граммов особо опасного наркотического средства – экстракта опия, рыночной стоимостью около 100 тысяч американских долларов.

Следователями Управления СБУ в г. Киеве в отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.