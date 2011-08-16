С сегодняшнего дня ряд медизделий освобождаются от НДС

С сегодняшнего дня вступает в действие правительственное постановление, которым утверждается перечень медицинских изделий, операции по поставкам которых освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Текст соответствующего постановления от 8 августа 2011 года №867 опубликован в газете «Урядовый курьер» от 16 августа т.г.

В данном перечне, в частности, числятся подгузники, стоматологические материалы для пломбирования зубов, другие стоматологические материалы, в том числе стоматологические кресла, а также компьютерные томографы, сердечные стимуляторы (кроме частей и оборудования), аппараты для улучшения слуха, протезы глаз, искусственные суставы и части тела и т.д.

Справка УНИАН. С 1 августа 2011 года вступило в силу постановление Кабинета министров №785 от 9 июня 2011 года «О перечне изделий медицинского назначения, операции по поставкам которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость», которым в частности был введен НДС на операции по поставкам подгузников и презервативов.

