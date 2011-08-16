ЮНИСЕФ рад, что в Украине наконец-то появился Детский омбудсман

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) приветствует создание должности Уполномоченного Президента по правам ребенка в Украине.

Как сообщили УНИАН в представительстве ЮНИСЕФ в Украине, Детский Фонд ООН высоко оценивает работу президента, направленную на решение проблем в сфере защиты детей, и приветствует его инициативу создать должность Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.

В ЮНИСЕФ считают, что эта вновь созданная должность гармонично дополнит существующую структуру по защите детей, которая функционирует в рамках института Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а также укрепит механизм решения проблем в области защиты детей в Украине и расширит возможности адвокации обоих институтов.

В Детском фонде также отмечают, что идея создания института Детского омбудсмана приобретает все большую популярность в мире. Такие институты способствуют максимально полной реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка, поддерживают объединение усилий для продвижения прав детей и способствуют развитию эффективных независимых институтов по защите детей. «ЮНИСЕФ считает, что введение должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка в рамках Администрации Президента является важным шагом вперед на пути создания независимого института омбудсмена по правам детей в Украине», - отмечают в представительстве ЮНИСЕФ в Украине.

Как сообщал УНИАН, 11 августа Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Юрия ПАВЛЕНКО, бывшего министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта, своим Уполномоченным по правам ребенка.