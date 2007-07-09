Половину киевлян не устраивает качество медицинских услуг (опрос)

54,5% киевлян не устраивает качество медицинских услуг в столице. Такие данные опроса, проведенного социологической службой УНИАН.

Причем полностью 54,5% киевлян не устраивает качество медицинских услуг в столице. Такие данные опроса, проведенного социологической службой УНИАН.

Причем полностью устраивает качество медицинских услуг только 2,7% киевлян. В целом устраивает, но иногда не довольны – 17,3%. 1,8% опрошенных сказали, что качество услуг удовлетворяет их исключительно в государственных медицинских учреждениях, а 23,6% - исключительно в частных. Еще 29,1% респондентов качество медицинских услуг в целом не устраивает, однако, по их мнению, встречаются врачи, которые делают свою работу очень качественно; 25,5% киевлян качество медицинских услуг в Киеве совсем не устраивает.

Дальше у киевлян спрашивали, приходилось ли им доплачивать за медицинские услуги. Выяснилось, что ни разу не приходилось оплачивать лишь 0,7% опрошенных; 18,2% сказали, что за собственные средства покупают только лекарства; 25,5% платят за медицинские услуги только когда приходится ложиться в больницу; 36,9% иногда доплачивают даже при осмотрах. 13,4% опрошенных ответили, что всегда доплачивают за медицинские услуги; за 5,1% платит страховая кампания. 0,2% отказались отвечать на этот вопрос.

. В целом устраивает, но иногда не довольны – 17,3%. 1,8% опрошенных сказали, что качество услуг удовлетворяет их исключительно в государственных медицинских учреждениях, а 23,6% - исключительно в частных. Еще 29,1% респондентов качество медицинских услуг в целом не устраивает, однако, по их мнению, встречаются врачи, которые делают свою работу очень качественно; 25,5% киевлян качество медицинских услуг в Киеве совсем не устраивает.

Дальше у киевлян спрашивали, приходилось ли им доплачивать за медицинские услуги. Выяснилось, что ни разу не приходилось оплачивать лишь 0,7% опрошенных; 18,2% сказали, что за собственные средства покупают только лекарства; 25,5% платят за медицинские услуги только когда приходится ложиться в больницу; 36,9% иногда доплачивают даже при осмотрах. 13,4% опрошенных ответили, что всегда доплачивают за медицинские услуги; за 5,1% платит страховая кампания. 0,2% отказались отвечать на этот вопрос.