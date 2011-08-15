ОО благодарят Президента за пост Уполномоченного по правам ребенка

Общественные организации выразили благодарность Президенту Украины Виктору Януковичу за введение в стране новой должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка (Указ Президента Украины от 11 августа 2011 № 811/2011).

Как отмечается в письме, предоставленном УНИАН Благотворительным фондом Рината Ахметова "Развитие Украины", благодаря деятельности соответствующего Управления в стране будут обеспечены надлежащие условия для реализации гражданских, экономических, социальных и культурных прав детей.

В фонде подчеркивают, что отдельным блоком является реализация права детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в интернатах, на воспитание в семьи. "К сожалению, вместе с усилением интернатной системы наблюдаются негативные тенденции, которые могут быть преодолены благодаря полномочиям и деятельности Уполномоченного по правам ребенка. В частности, расследование жалоб о нарушении прав ребенка, рассмотрение по делу от имени ребенка, право требовать от государственных органов проведения мониторинга влияния законов и политики на детей, "- говорится в документе.

"От фонда и сектора неправительственных организаций, которые определяют основной ценностью воспитания ребенка в семье, выражаем надежду на решение этих и других проблем. Со своей стороны, мы и дальше будем работать в направлении защиты прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в интернатах, "- сказано в письме.