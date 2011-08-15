Завтра в Украине ожидаются дожди

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в южной части и центральных областях местами сильные дожди.

Ветер северо-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 22-27°, в южной части и восточных областях до 30°.

В Киевской области во вторник ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-26°, в районе Одессы 19°, в Днепре возле Киева 22°.