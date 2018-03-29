Отто Стойка: За лето можна так запастись витаминами, что хватит к следующему сезону

Народная поговорка советует: «Готовь сани летом». То же можно сказать и об организме человека. Каким образом подготовиться с зимним испытаниям, укрепить иммунитет и запастись нужным количеством витаминов и минералов, рассказывает Отто СТОЙКА, и.о. главного врача Киевского городского центра здоровья.

- Известно, что лето - лучшая пора для укрепления и закаливания организма. Господин Отто, с чего следует начинать?

- Летом сама природа дарит человеку множество факторов, которые укрепляют иммунитет. Один из основных таких факторов - ультрафиолетовое излучение солнца. Солнечные ванны чрезвычайно полезные для организма человека, особенно для маленьких деток. К тому же, как известно, под воздействием солнечных лучей в организме человека вырабатывается витамин D, предотвращающий развитие рахита. Но не следует злоупотреблять, поскольку солнечные ожоги не только раздражают кожу, но и наносят вред всему организму. Поэтому самое благоприятное время пребывания под солнечными лучами – до 11 ч. утром и после 16 ч. вечером. Еще одним фактором укрепления организма является купание в открытых водоемах. Оно способствует укреплению нервной системы, закалке организма. А морская вода, в состав которой входят такие полезные элементы как йод, фтор и множество ионов, имеет еще и лечебные свойства.

- А с какого возраста врачи разрешают везти детей на море?

- В принципе, это можно делать уже с 2-3 лет, хотя самый оптимальный возраст для знакомства вашего чада с морским климатом – 5-6 лет. И еще один важный момент: детей желательно не везти на дальние моря. Ограничьтесь поездками на Южный берег Крыма, поскольку период акклиматизации может длиться от 4-5 дней до 2-х недель. Дети начинают болеть простудой, через изменение продуктов питания и климата возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. В первые дни не желательно купать детей в море, а заменить этот процесс водными процедурами в душе или ванне. Пусть организм привыкнет, и только через несколько дней перейти к морскому купанию. Питание на море не должно сильно отличаться от обычного рациона. Не давайте малышам много экзотических овощей, фруктов и морепродуктов. Воду желательно покупать в бутылках. Это оградит организм ребенка от растройств пищеварения. Да и взрослым не навредит употребление бутылочной воды. И не забудьте об аптечке, в которой обязательно должны быть средства от ожогов кожи, от кишечно-желудочных растройств и противоаллергенные препараты.

- Таким образо, чтобы оздоровиться и подлечиться, нужно ехать на море. А вот можно ли с купания в открытых водоемах начинать закаливание организма?

- Да, именно с купания в водоеме лучше всего начинать закаливание водой. Постепенно с теплой воды, температура которой выше 20 градусов, вы будете переходить на обливание водой более низкой температуры. Для организма это не будет температурным «шоком», а вы сможете продолжить обливание зимой и даже перейти к моржеванию. Еще одним важным закаливающим фактором является хождение босиком по траве и песку. Такой природный массаж очень полезен. Также не стоит забывать и о летних видах спорта: плаванье, бег, ходьба, велоспорт, теннис и тому подобное. Как можно больше находитесь на природе.

- Летом появляется большое количество овощей и фруктов, пополняющих наш организм витаминами и полезными минералами. Можно ли за лето запастись таким количеством витаминов, чтобы их хватило к следующему овощно-фруктовому сезону?

- Если летом употреблять большое количество витаминосодержащих продуктов, то можно запастись таким количеством витаминов, которых хватит человеческому организму до следующего витаминного сезона. Поскольку витамины, которые поступают в человеческий организм с употреблением овощей, фруктов, ягод и зеленые накапливаются в так называемом депо витаминов. Но следует помнить, что одни витамины депонируются хорошо, а вот запас других необходимо постоянно пополнять. Поэтому употреблять овощи и фрукты нужно на протяжении всего года. А вот вредные привычки способствуют быстрому выведению витаминов из организма. Так, курение выводит из организма витамин С, который является незаменимым стимулятором иммунитета человека. О вреде алкоголя, думаю, знают все. Он нарушает обмен веществ, что становится причиной переедания.

- Уже начались массовые продажи арбузов и дынь, сезон которых - начало августа. Безопасно ли покупать эти ягоды?

- Народ не зря сказал: всему свое время. Это также касается овощей и фруктов. Сейчас сезон вишен, малины, абрикос, перисиков, смородины, черники, которая чрезвычайно полезна для улучшения зрения, других лесных ягод. Поэтому их и следует покупать. Вы, правда, можете проследить откуда привезли ту или иную ягоду и в каких условиях ее вырастили. Но рисковать не стоит. Тем более, что сезон арбузов и дынь длится несколько месяцев: с начала августа и до октября. Этого времени, я думаю, хватит, чтоб вволю полакомиться любимыми ягодами. А сейчас включите в свой рацион салат из свежих овощей, обильно приправленные зеленью и натуральными нерафинированными маслами. Поскольку в рафинированном масле много питательных веществ отфильтрировано. Его лучше всего применять для жарки, поскольку в процессе тепловой обработки рафинированные масла не выделяют концерогенних веществ. Вообще врачи советуют употреблять не менее 400 г сырых овощей и фруктов в день. Так что, прислушайтесь к этому совету. Если вы готовите первые блюда, то не делайте слишком крепких мясных наваров, а перейдите на овощные супы и легкие борщи. И не стоит делать их очень жирными и приправлять зажаркой с салом. Лучше съесть кусочек сырого сала, если организм хорошо принимает этот продукт. Оно улучшает пищеварение. Внесите в свой пищевой рацион клетчатку, а употребление соли, сахара, перченостей ограничьте. Такое питание способствует нормализации вкусовых ощущений, и со временем вы сможете перейти на правильное питание.

- А как относительно очистки организма?

- Лето – лучшая пора для этого. Поскольку появляется большое количество натуральных витаминов. Раз в неделю следует делать разгрузочный день: фрукты-овощи плюс кисломолочные продукты. Так вы сможете вывести из организма накопления вредных веществ и шлаков. И не забывайте о минеральной воде, которую можно выбрать, предварительно проконсультировавшись с врачом или своим организмом: та вода, которая больше всего вам нравится, и является самой необходимой и полезной для вас именно сейчас. Когда закончится сезон свежих овощей и фруктов, вы можете перейти на салаты из варенных и печеных овощей. И старайтесь как можно меньше употреблять копченостей, соленостей и жареных продуктов. Здоровое питание – основа здоровья. Только здоровый человек может вполне ощутить весь вкус жизни. Так что заботьтесь о собственном здоровье и будьте счастливые.

Татьяна Калашнюк